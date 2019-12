Leerlingen BS Bevegem schenken speelgoed weg Frank Eeckhout

18 december 2019

11u36 6 Zottegem De leerlingen van GO! Basisschool Graaf van Egmont Bevegem hebben door hen ingezamelde speelgoed naar de kringwinkel in Zottegem gebracht.

De actie werd door de leden van de kinderschoolraad op poten gezet, na een eerdere ruilbeurs op school. Heel wat speelgoed vond toen geen nieuwe eigenaar en dus besloten de kinderen om alles wat overbleef te schenken aan de kringwinkel. Juf Elke en juf Janda stonden in voor de organisatie. ‘Onze leerlingen willen dat ook kinderen die het moeilijker hebben fijne eindejaarsdagen kunnen beleven. In onze school zetten we immers vol in op het samen leren samenleven en deze actie past dan ook perfect binnen onze visie’, zegt directeur Steven Ghys.