Leerkrachten KAZ ontwikkelen hulpplatform voor kinderen van zorgverleners: “Onze leerlingen uit de derde graad helpen virtueel bij schooltaken” Frank Eeckhout

31 maart 2020

10u03 1 Zottegem Leerkrachten Kris De Rouck en Lorenz Wittenberg van het Koninklijk Atheneum Zottegem (KAZ) hebben een hulpplatform ontwikkeld waardoor het voor zorgverleners eenvoudiger wordt om hun kinderen te helpen bij schooltaken. “We schakelen leerlingen uit de derde graad in om die ouders te helpen", zegt Kris De Rouck.

Kris De Rouck en Lorenz Wittenberg hebben een platform opgezet tussen het Sint-Elisabethziekenhuis Zottegem en het KAZ. Ze zetten leerlingen vanaf 16 jaar in om via onlinecommunicatiemiddelen te helpen met schooltaken en behandelen van leerstof bij kinderen van het zorgpersoneel. “Mogelijkheden hiervoor zijn Smartschool, Messenger, WhatsApp, Skype, Google Meet en andere platformen. Het zorgpersoneel draait momenteel dubbele shifts in het ziekenhuis waardoor het voor heel wat ouders moeilijk wordt om ook nog eens de schooltaken van hun kinderen op te volgen. Bereidwillige leerlingen uit de derde graad staan klaar om bij te springen bij die ondersteuning", vertelt De Rouck.

Voor onze leerlingen is dit een kans om hun oude leerstof te herhalen, over te brengen aan jonge kinderen en de zorgsector een enorme steun te bieden Kris De Rouck

“Voor onze leerlingen is dit een kans om hun oude leerstof te herhalen, over te brengen aan jonge kinderen en de zorgsector een enorme steun te bieden. Uiteindelijk is dit gratis en eeuwige dankbaarheid zal hun deel zijn. Indien de vraag naar ondersteuning van het zorgpersoneel heel groot zou zijn, kunnen we rekenen op de bereidwilligheid van de vele leerlingen van het KAZ, los van de gevolgde studierichting. Zo zouden we leerlingen uit het zesde jaar vooral inschakelen bij de moeilijkere vraagstukken, terwijl leerlingen uit ons vijfde secundair ondersteuning kunnen bieden bij vragen van leerlingen uit het basisonderwijs. Mijn collega Lorenz Wittenberg zorgt ervoor dat er een snelle en gebruiksvriendelijke brug komt tussen het ziekenhuis en het KAZ.”

Groot aanbod leerlingen

HR-manager Eline Libbrecht gaat polsen wie hulp kan gebruiken in het Sint-Elisabethziekenhuis. “Zij gaat vragen het inschrijvingsformulier op onze website in te vullen. Tegelijkertijd kunnen wij dan in ons aanbod aan leerlingen op zoek gaan naar de gepaste ondersteuning zodat ze online met elkaar in contact kunnen treden en de hulp concreet kan worden", besluit De Rouck.