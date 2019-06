Leer composteren in het Beislovenpark Frank Eeckhout

19 juni 2019

10u32 4

De compostmeesters van Zottegem en Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) houden op zaterdag 22 juni een compostdemo in het Beislovenpark. Daarbij geven ze uitleg over composteren en kringlooptuinieren.

Composteren biedt niets dan voordelen. Het is een meerwaarde voor je eigen tuin én voor je portemonnee. Je gft-container is minder vaak vol, je moet minder naar het containerpark en je hoeft geen meststoffen te kopen voor je bloemen of je moestuin. “Thuis composteren is ook helemaal niet moeilijk. Maar toch loopt het niet bij iedereen even vlot. Mensen durven er vaak niet aan te beginnen, omdat ze het onvoldoende kennen”, haalt compostmeester Patrick Rouckhout aan. “Daarom delen wij graag onze kennis en ervaringen met andere inwoners”, beamen de overige compostmeesters Roger, Herman en Luc.

Ook schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V) is enthousiast: “Kringlooptuinieren is nog onvoldoende gekend. Het doet me plezier dat enthousiaste vrijwilligers onze inwoners willen informeren over thuiscomposteren en ecologisch tuinieren. De demoplaats in Beisloven is de ideale locatie om daarover bij te leren en de Zottegemse compostmeesters zijn ervaren lesgevers. Het wordt ongetwijfeld een boeiende voormiddag.”

Inschrijven is niet nodig. Iedereen is welkom van 10 tot 12 uur op de hoek van de Leirensweg met de Beislovenstraat.