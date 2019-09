Leen Persijn komt met ‘Hola Zomaar Oma’ naar Volkshuis Frank Eeckhout

23 september 2019

Actrice Leen Persijn komt naar het Volkshuis in Zottegem. Ze brengt er haar muzikaal podiumgebeuren 'Hola Zomaar Oma', een muzikaal optreden met grappige, ludieke en herkenbare scenes over de relatie tussen grootouders en hun kleinkinderen.

Op donderdag 3 oktober organiseren S-Plus en ABVV-senioren de theatervoorstelling ‘Hola Zomaar Oma’ met de bekende actrice Leen Persijn. In dit theatergebeuren geeft Leen Persijn gestalte aan een vrouw die plots verneemt dat ze oma wordt. Het nieuws overrompelt haar. Ze kan niet de blije reactie geven die dochter en schoonzoon hadden verwacht. Ze heeft tijd nodig om zich in die nieuwe rol te vinden. Kortom een toekomstige oma die zich een weg zoekt in de overgangsfase tussen tweede en derde leeftijd. ‘Hola Zomaar Oma’ is een mix tussen theater en muziek, met grappige en herkenbare scenes over het ‘oma worden’.

Leden van S-Plus en ABVV-senioren betalen 5 euro. Niet-leden betalen 7 euro. Kaarten zijn te verkrijgen aan de kassa. Voor meer info kan je terecht bij Herman De Loor via deloor.herman@skynet.be.