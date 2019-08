LDC Egmont peilt naar tevredenheid bij bezoekers Frank Eeckhout

14 augustus 2019

12u50 1 Zottegem Het lokaal dienstencentrum (LDC) Egmont wil graag weten hoe de bezoekers de werking ervaren en hoe het nog beter kan inspelen op hun behoeften. Daarom organiseert het een tevredenheidsenquête. De enquête invullen kan tot en met 30 september.

Breng je wel eens een bezoekje aan het LDC Egmont? Of neem je soms deel aan een activiteit? Dan wil het dienstencentrum graag je mening kennen. Een papieren exemplaar van de enquête vind je bij het LDC Egmont. Je kunt ook online deelnemen via https://forms.gle/gX3T1WYUAq92b18m7. Vertel je liever persoonlijk je ervaringen, dan luistert de centrumleider graag naar je. Stuur een mailtje naar ldcegmont@ocmw.zottegem.be of bel op het nummer 09/364.56.95 om een afspraak te maken. Benieuwd naar de najaarsactiviteiten van het LDC Egmont? De nieuwe kalender vind je op zottegem.be/LDCEgmont