Lagere onroerende voorheffing om leegloop handelscentrum tegen te gaan Frank Eeckhout

13 november 2019

15u22 3 Zottegem Met een lagere roerende voorheffing voor handelaars wil gemeenteraadslid Yana Giovanis (sp.a) de leegloop van het handelscentrum tegen gaan. “Zeker nu de Vlaamse regering de korting op de onroerende voorheffing voor bedrijven in de winkelkernen afschaft", zegt ze.

Vandaag staan in Zottegem vrij veel winkelpanden leeg. Recente cijfers tonen aan dat er een leegstand is van 7,70 procent. “Nu de Vlaamse regering beslist heeft om de korting op de onroerende voorheffing voor bedrijven in de winkelkernen af te schaffen, wordt het ook voor Zottegemse ondernemers in het winkelcentrum een pak duurder. Onze ondernemers zullen een paar honderd euro extra per jaar moeten ophoesten. Om dat te compenseren, ga ik op de gemeenteraad voorstellen om de onroerende voorheffing voor handelaars te verlagen. Als het stadsbestuur begaan is met de plaatselijke middenstand, dan keuren ze mijn voorstel goed", zegt Yana Giovanis.