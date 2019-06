Laat gratis je hartritme testen in AZ Sint-Elisabeth Frank Eeckhout

12 juni 2019

11u04 0 Zottegem Tijdens de Week van het Hartritme kan je op 19 en 20 juni tussen 14 uur en 17 uur gratis je hartritme laten testen in AZ Sint-Elisabeth Zottegem.

De Week van het Hartritme loopt van 17 tot 21 juni 2019 en staat in het teken van hartritmestoornissen. Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem zet in op een tijdige diagnose van voorkamerfibrillatie, de meest voorkomende hartritmestoornis. Tijdens de test wordt een elektrocardiogram genomen met een hartritmemonitor. Hiermee wordt de elektrische activiteit van uw hart pijnloos opgemeten gedurende ongeveer 30 seconden. De testen vinden plaats in het restaurant (route 5) dat vlot toegankelijk is vanaf de hoofdingang.

Vanaf 40 jaar is de kans 1 op 4 om ooit voorkamerfibrillatie te krijgen. Zonder de juiste behandeling is er tot vijf keer meer kans op een beroerte of herseninfarct. Bij voorkamerfibrillatie slaat het hart op hol. Het geeft vaak aanleiding tot klachten (zoals kortademigheid en duizeligheid) en is een frequente reden waarom hartpatiënten dienen te worden opgenomen in een ziekenhuis. Bij één op de drie mensen geeft voorkamerfibrillatie echter geen klachten en wordt ze soms te laat ontdekt. Iedereen kan voorkamerfibrillatie ontwikkelen, maar er bestaan verschillende risicofactoren die het optreden van voorkamerfibrillatie kunnen bespoedigen. Deze zijn onder meer een verhoogde bloeddruk en diabetes. Ook indien ja een beroerte of een hartinfarct hebt gehad of indien ujeintensief een duursport beoefent, maak je meer kans om voorkamerfibrillatie te ontwikkelen.