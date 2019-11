Kunstendag voor Kinderen: vrijetijdsdiensten slaan handen in elkaar voor gevarieerd aanbod Frank Eeckhout

06 november 2019

12u36 3 Zottegem Zottegem neemt op zondag 17 november opnieuw deel aan de Kunstendag voor Kinderen. “Net als de voorbije jaren slaan een aantal vrijetijdsdiensten de handen in elkaar en bieden ze kinderen en hun families een gevarieerd, vernieuwend en geweldig kunstig programma aan”, belooft schepen van Cultuur Lieselotte De Roover (CD&V).

Bibliotheek Zottegem, Centrum voor Streekgeschiedenis, Museum van Folklore, de Academie voor Beeldende Kunst, de Academie voor Muziek, Woord en Dans en CC Zoetegem zorgen samen voor tal van activiteiten met ruimte voor theater, workshops, zang en dans. “CC Zoetegem brengt theater op kindermaat in de bibliotheek en de Ridderzaal. Of vlij je lekker neer met een boek of strip in de bibliotheek, voor, na en tussen de voorstellingen door. Er zijn ook workshops georganiseerd door de Zottegemse kunstacademies: een pop-up kinderkoor of workshop dans voor ouders en hun kinderen, of een creatieve workshop met kleurrijke vissen in de hoofdrol. En wie benieuwd is naar de (school)tijd van oma en opa, kan terecht in het Museum van Folklore voor een fijne, interactieve rondleiding georganiseerd door het Centrum voor Streekgeschiedenis”, zegt schepen Lieselotte De Roover.

Het volledige programma kan je nalezen op www.zottegem.be Wens je informatie over het programma, of wil je inschrijven voor enkele activiteiten, neem dan contact op met de UITbalie via uitbalie@zottegem.be of op het nummer 09/364.69.33.