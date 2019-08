Kunstacademies laten kinderen op school proeven van kunst Frank Eeckhout

27 augustus 2019

11u46 0 Zottegem De Zottegemse academies voor deeltijds kunstonderwijs lanceren dit schooljaar een aantal nieuwe initiatieven om kinderen warm te maken voor kunst door ze op school te laten proeven van de vele kunstvormen uit het kunstonderwijs. De stedelijke academie voor muziek, woord en dans (SAMWD) en de basisscholen KA Zottegem, VB Leeuwergem-Velzeke, De Kleine Planeet en Gilo Oosterzele starten op 1 september een samenwerking van drie jaar in het kader van het project Kunstkuur.

Kunstkuur is een nieuw initiatief van de Vlaamse overheid dat lokale samenwerkingen stimuleert tussen academies voor deeltijds kunstonderwijs (DKO) en scholen. 170 kunstacademies dienden zo’n 400 dossiers in voor het schooljaar 2019-2020. Ook de Zottegemse academies dienden in overleg met de basisscholen een reeks projectaanvragen in. Maar liefst vier subsidiedossiers werden binnengehaald op een totaal van 98 goedgekeurde dossiers over heel Vlaanderen. Voor die vier dossiers krijgt SAMWD Zottegem steun in de vorm van extra uren en werkingsmiddelen om les te geven in de betrokken basisscholen.

Co-teaching

“Concreet gaat het om zeven lesuren per week per school, waarbij de leerdoelen muzisch verwerkt worden via muziek, woord en dans”, vertelt Andy Dhondt, directeur van SAMWD Zottegem. Dat gebeurt via co-teaching, een vorm van lesgeven waarbij de leerkracht DKO samen met de leerkracht van de basisschool voor de klas staat. Een verrijking voor zowel de leerkrachten DKO als de leerkrachten van de basisscholen. De leerkrachten DKO geven hun ervaring door, zodat de andere leerkrachten later zelfstandig muzisch aan de slag kunnen in hun klas. Zelf pikken de leerkrachten DKO ook heel wat nuttige pedagogische praktijken op van leerkrachten uit het dagonderwijs", vindt Dhondt.

Breder publiek bereiken

Met de start van het nieuwe schooljaar zal SABK Zottegem een bijkomende vestigingsplaats hebben voor de eerste en de tweede graad beeldende kunsten in de stedelijke basisschool De Smidse. “Zo kunnen we niet alleen een breder publiek bereiken, maar maken we het ook eenvoudig voor schoolkinderen om aansluitend op hun schooldag en zonder verplaatsing deel te nemen aan onze lessen beeldende kunsten”, stelt Paul Nys, directeur van SABK Zottegem. “Door bruggen te bouwen tussen het dagonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs kunnen we meer kinderen stimuleren om kunst te beleven en zelf kunst te maken.”

Positieve invloed op expressie van kind

Schepen van Cultuur Lieselotte De Roover (CD&V) benadrukt het belang van toegankelijk kunstonderwijs: “De grote meerwaarde van deze initiatieven is dat ze kunst letterlijk naar het kind brengen, op school en in de eigen klas. Want kunst heeft een positieve invloed op de ontwikkeling en de expressie van kinderen. Daarom werken we in onze kunstacademies heel laagdrempelig. Samen met de basisscholen organiseren we ook al ettelijke jaren cultuurklassen.”