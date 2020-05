Kruispunt gaat dicht voor wegenwerken, ziekenhuis blijft bereikbaar via omleiding Lieke D'hondt

25 mei 2020

10u42 6 Zottegem De wegenwerken op het kruispunt tussen de Broeder Marèslaan, Godveerdegemstraat en Kastanjelaan in Zottegem gaan deze week van start. Er zal tot 12 juni gewerkt worden en ondertussen blijft het kruispunt afgesloten voor verkeer.

Het Sint-Elisabethziekenhuis zal tijdens de duur van de werken niet meer bereikbaar zijn via dat kruispunt. Omrijden kan via de wijk Bevegem voor wie vanuit het centrum van Zottegem komt. Voor verkeer dat van de Langestraat of N42 komt, blijft het ziekenhuis via de normale weg bereikbaar.