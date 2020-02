Krokusvakantie in provinciale centra in Ename en Velzeke Frank Eeckhout

21 februari 2020

15u11 2 Zottegem De erfgoedsites Ename en Archeocentrum Velzeke laten je van 24 februari tot en met 1 maart avonturen beleven met de familie.

Ga in Ename samen genieten van verhalen van vroeger en nu en maak ook je eigen verhalen. Op woensdagnamiddag is er een vertelworkshop ‘Over draken en andere fabelwezens’. In Velzeke kan je deelnemen aan workshops in het teken van de expo ‘Landschap doorgrond. Tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen’. Ga met de jager-verzamelaars op zoek naar eten, brouw zelf je Romeins schoonheidsmiddeltje en ga aan de slag bij een middeleeuwse tegelmaker.