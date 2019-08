Korporaal Daniël De Troyer blust laatste brandje Frank Eeckhout

30 augustus 2019

14u00 0 Zottegem Korporaal Daniël De Troyer van brandweerpost Zottegem heeft donderdagavond zijn laatste brandje geblust.

Brandweerpost Zottegem heeft donderdag korporaal Daniël De Troyer op een gepaste wijze uitgezwaaid. Daniël werd meegelokt naar een buitenbrand in Elene maar bij aankomst bleek al snel dat het om opgezet spel ging. Collega-brandweermannen hadden een vuurtje gestookt dan Daniël dan mocht blussen. Daniël trad op 14 oktober 1991 in dienst bij de brandweer en werd in 1998 tot korporaal benoemd. Hij was vooral chauffeur en in de kazerne stond hij vooral in voor de orde en netheid.