Koersfiets gestolen uit ondergrondse parking Frank Eeckhout

11 augustus 2019

09u59 0 Zottegem Op het André Schotteplein in Zottegem werd een dure koersfiets gestolen uit een ondergrondse parking.

De diefstal vond zaterdag plaats tussen 13.45 en 15 uur. De koersfiets van het merk Orbea is eigendom van de 13-jarige Zottegemse wielrenner Senne Buyse. “Erg”, reageert mama Vanessa aangeslagen. “Senne is zijn trainingsfiets kwijt. Het was een tweedehandsfiets maar wel zijn gerief. Een doos en zijn rollen om op te trainen, die voor de fiets stonden, werden netjes verplaatst. De winterbanden van mijn wagen staan hier ook. Moet ik nu vrezen dat die ook nog gestolen worden", vraagt Vanessa zich af. De mama van Senne vraagt om uit te kijken naar de fiets. Wie nieuws heeft over de diefstal wordt gevraagd contact op te nemen met hen of met de politie. De politie onderzoekt nu of er in de buurt camera’s hangen waarop de dief te zien is.