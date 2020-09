Koen Vanden Houten begint met titelambities aan nieuw seizoen bij SV Sottegem: “Kampioen word je niet op bestelling” Kristophe Thijs

10 september 2020

17u49 0 Zottegem Met een derby tegen Wik Eine begint tweedeprovincialer SV Sottegem zaterdagavond aan de competitie voor eigen volk. Het feit dat met Stefan Breways een voormalige trainer en speler van de Egmontjongens aan het roer staat, geeft dit streektreffen nog meer kleur. De thuisploeg heeft er in ieder geval een meer dan goede voorbereiding opzitten en dat doet alvast het beste verhopen voor het vervolg van het seizoen. “We zijn goed gewapend, maar daarmee ben je nog niet zeker van de titel”, klinkt het bij thuiscoach Koen Vanden Houten.

Vader

De eerste schooldag had ten huize Vanden Houten iets speciaals in petto. Koen en zijn partner Delphine werden die dag de trotse ouders van een tweede dochtertje. Voetbal was heel even bijzaak, maar amper twee dagen later stond Vanden Houten opnieuw op het trainingsveld. Als dank zetten zijn jongens in de vriendschappelijke partij tegen Avanti Stekene een knalprestatie neer. “We liepen tegen die nationaler tot 0-3 uit met heel mooi voetbal. Stekene kwam nog terug tot een gelijkspel, maar we hebben er in ieder geval laten zien tot wat we in staat zijn”, aldus Vanden Houten.

Dat Sottegem dit seizoen in de B-reeks een favorietenrol vervult, valt bij zowat elke tegenstander te horen. “Maar dat betekent ook dat elke tegenstrever erop gebrand zal zijn om tegen ons te stunten. Ik heb een goede groep, die op bijna elke positie dubbel bezet is. Iedereen zal het dus moeten verdienen om aan de aftrap te moeten komen. Het houdt de jongens scherp. Maar een titel krijg je niet zomaar cadeau. De geluksfactor speelt ook mee en bovendien mag je de reeks niet onderschatten. Met ploegen als Geraardsbergen, Borsbeke, Burst en Denderleeuw worden we geconfronteerd met ploegen die net dezelfde ambitie hebben. Wij lopen met onze rijke geschiedenis extra in de kijker, maar het mag ons niet nerveus maken.”

Nieuwe doelman

Keeper Andres Meerman bewees de voorbije seizoenen meermaals zijn meerwaarde voor SV Sottegem, maar hij stopte met voetballen. Bij Dikkelvenne haalde Sottegem daarom nog in laatste instantie sluitstuk Gregory De Boel weg. “Een waardige vervanger”, meent Vanden Houten. “Wanneer ik tevreden zal zijn? Als we meestrijden voor de titel. We gaan voor niks minder.”