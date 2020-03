Kloosterstraat 40 stopt tijdelijk alle boekingen Frank Eeckhout

17 maart 2020

11u05 0 Zottegem Kloosterstraat 40, logies en ontmoetingscenter in de Vlaamse Ardennen in Zottegem, aanvaardt tot en met 19 april geen boekingen meer voor overnachtingen.

De laatste groep logies, waaronder de medewerkers van PRH, vertrok tevreden en in goede gezondheid op donderdag 12 maart. “We wilden niet panikeren maar beter voorkomen dan genezen,” zeggen uitbaters Guy De Clercq en Isolde De Paepe. “We beslisten om alle boekingen voor overnachtingen te annuleren en ook niet meer te aanvaarden voor overnachtingen tot 19 april. Daarna evalueren we de situatie opnieuw. Uiteraard zullen we daarbij de richtlijnen volgen van de overheden. Dit is geen gemakkelijke beslissing. We moeten onze klanten teleurstellen en zien onze inkomsten gewoon wegvallen voor minstens anderhalve maand. We leven mee met andere collega’s in de horeca die hier ook het slachtoffer van zijn. Maar we begrijpen uiteraard de ernst van de situatie en zullen er alles aan doen om een verdere verspreiding van het coronavirus niet in de hand te werken. We hopen na deze crisis iedereen opnieuw met open armen en een warme knuffel te mogen verwelkomen", zeggen de uitbaters.