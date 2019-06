Klinkers in stadscentrum: niets dan miserie Frank Eeckhout

03 juni 2019

14u11 5 Zottegem De klinkers in het vernieuwde stadscentrum in Zottegem zorgen al vijf jaar lang voor miserie. “Nu moet het achterste deel van de Hoogstraat heraangelegd worden. Daar liggen heel wat klinkers los", zegt schepen van Openbare Werken Matthias Diependaele (CD&V).

Op 17 november ging in Zottegem de langverwachte stadskernrenovatie van start. Maar al van bij het begin doken er problemen op met de klinkers. De sierklinkers, die uit India kwamen, werden pas twee maanden na aanvang van de werken geleverd en de gewone klinkers zorgden meteen voor heel wat wrevel. Uit vrees voor een mindere kwaliteit van de klinkers liet de stad stalen nemen om te onderzoeken. Hierdoor lagen de werken een tijdje stil. Na vier maanden bleken heel wat klinkers ook nog eens af te schilferen en doormidden te breken. Het toenmalig stadsbestuur weet dat aan het zwaar verkeer dat nog door het centrum reed. Uit een keuringsverslag van het Opzoekingscentrum voor Wegenbouw (OCW) bleek ook nog eens dat het stadsbestuur voor de verkeerde klinkers koos. Volgens het rapport voldeden de klinkers niet aan de eisen opgenomen in het bestek. Die zouden niet geschikt zijn voor zwaar vervoer zoals vrachtwagens. Daarnaast voldeed ook de gebruikte voegselvulling niet aan de voorschriften waardoor de kleiklinkers kantelen en afschilferen.

In de zomer van 2016 besliste de stad om zo’n 8.000 klinkers te vervangen. Dat dit aantal nog ging oplopen, stond in de sterren geschreven. Vier slechte zones werden en kwamen twee nieuwe cirkels in witte plaveistenen op het kruispunt Stationsstraat-Nieuwstraat en ter hoogte van het kruispunt Markt-Hoogstraat. En nu moet een deel van de Hoogstraat opengebroken en heraangelegd worden. “De voorbije jaren zijn er heel wat inspanningen gebeurd om ons stadscentrum mooier en aangenamer te maken. Jammer genoeg zijn we hierbij op enkele problemen gebotst, die ervoor zorgen dat we ook vandaag nog steeds herstellingen moeten uitvoeren aan het geleverde werk. Iedereen die regelmatig door Zottegem rijdt weet dat het laatste stukje van de Hoogstraat er het slechtst aan toe is", stelt huidig schepen van Openbare Werken Matthias Diependaele vast.

We hebben de voorbije weken geen moeite gespaard om de voorbereiding van de herstellingswerken zo snel als mogelijk uit te voeren. Maar aangezien de werken enkele weken in beslag zullen nemen, gaan we in overleg met de Zottegemse handelaars om het meest geschikte moment te vinden voor de uitvoering. Dat zal niet voor de augustuskermis zijn. Volgende weken is er de pinksterkermis en daarna de braderie. Dan volgt al snel het bouwverlof en de augustuskermis. We willen geen van deze activiteiten in het gedrang brengen. Ik lees op sociale media dat de communicatie hierover mank liep. Ik kan niet anders dan dat beschouwen als ‘fake news’. Aangezien er op geen enkel moment al een datum voor de werken was vastgelegd en hierover ook nog niet werd gecommuniceerd vanuit het stadsbestuur. Goeie en eerlijke communicatie mag zich uiteraard niet laten drijven op geruchten. Jammer genoeg is het niet mogelijk om de herstellingswerken uit te voeren zonder de weg af te sluiten. En iedereen is het erover eens dat het evenmin mogelijk is om de bestaande toestand nog al te lang te laten aanslepen", besluit Diependaele.