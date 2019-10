Kleuters spelen en ravotten tijdens Week van het Bos: “Fluiten op dopje van een eikel moeten we nog wat oefenen” Frank Eeckhout

14u13 0 Zottegem De kleuters van Klavertje 4 in Oombergen mochten tijdens de Week van het bos dagelijks spelen en ravotten in de natuur.

Nadat de kleuters kennis hadden gemaakt met “Meneer de Uil” en de andere dieren van Fabeltjesland, trokken ze naar het speelbos met Zoef de Haas. “Daar deden we een hindernissenparcours. Tijdens onze tocht naar het grote dierenbos, gingen we eerst op zoek naar dennenappels. Toen we in ons bos aankwamen zochten we naar 2 takken, niet te dun, niet te dik, niet te lang, niet te kort. Als iedereen zijn trommelstokken gevonden had, konden we trommelen op een bijna-echt-drumstel. Sommige kleuters trokken naar hun lievelingsplekje om daar te gaan trommelen. Ook probeerden we op een dopje van een eikel te fluiten. Maar dit moeten we nog wat oefenen", vertellen juffen Els en Leen.