Kleuterjuffen ontwikkelen doe-box voor kleuters Frank Eeckhout

17 april 2020

16u24 1 Zottegem Vrije basisschool De Vlinder-Het Leeuwke-De Linde in Velzeke en Leeuwergem lanceert een doe-box voor de kleuters.

De kleuterjuffen van de drie afdelingen hebben een pakketje samengesteld om de eenzame dagen thuis wat op te vullen. “De kinderen kunnen creatief te werk gaan met het materiaal uit de box. We geven de ouders ook wat tips mee om de dagen creatief te vullen. We begrijpen dat het voor hen niet evident is om in deze dagen met de kinderen bezig te zijn. Met deze box bieden we hen wat hulp aan", laat juf Lieselotte De Roover weten. De opendeurdag voor nieuwe kleuters wordt vervangen door een interactieve opendeurdag. Meer info daarover volgt binnenkort op de Facebookpagina van de drie afdelingen.