Kleuterjuffen Klavertje 4 starten eigen YouTube-kanaal: “De kindjes begonnen ons te missen” Frank Eeckhout

04 mei 2020

11u40 0 Zottegem De kleuterjuffen van Klavertje 4 in Oombergen zijn hun eigen YouTube-kanaal gestart om de kleuters bezig te houden.

Tijdens de eerste klasvrije weken kregen de kleuters van Klavertje 4 elke dag een leuke buitenactiviteit: spelletjes in de tuin, op zoek naar de lente, krijttekeningen, op berenjacht. “Na een bevraging bij de ouders bleek dat de kleuters hun juffen echt wel misten en hen wilden zien of horen. We zijn dan onmiddellijk in actie geschoten en hebben ons eigen YouTube-kanaal opgericht. De eerste filmpjes waren meteen een schot in de roos. Ook voor ons is deze manier van werken heel wat leuker. We kunnen vertellen, samen een spelletje spelen en de werkjes beter uitleggen. Zo komen we ook een heel klein beetje thuis bij de kinderen", zeggen juffen Leen en Els.