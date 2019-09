Kleurrijke autovrije zondag in Zottegem Met rainbow run en grootste vingerverfschilderij als blikvangers Frank Eeckhout

13 september 2019

10u04 4 Zottegem Het centrum van Zottegem staat op zondag 22 september helemaal in het teken van de voetgangers, fietsers en spelende kinderen. “De autovrije zondag is dé activiteit bij uitstek om even stil te staan bij ons verplaatsingsgedrag. Op autovrije zondag laten we de mensen ontdekken hoe fijn het is om vrij door de straten te stappen en te trappen”, zegt schepen van mobiliteit Matthias Diependaele (N-VA).

Een picknick voor je deur. Een straatspel met de buurjongens en -meisjes. Een rustige wandeling of een fietstochtje door het centrum, op autovrije zondag krijg je alle ruimte om de stad op een andere manier te beleven. “De autovrije zone bevindt zich tussen de spoorweg en de Meerlaan. Voor de veiligheid mag je tussen 10 en 18 uur niet parkeren in de straten en op de parkings in deze zone. Gebruik de parkings net buiten het centrum. Of beter nog: kom zelf autovrij naar het centrum", roept schepen Matthias Diependaele op.

Vanaf 13 uur mag je een gezellige bedrijvigheid verwachten op de Markt, waar een gooi wordt gedaan naar het wereldrecord ‘grootste vingerverfschilderij ter wereld’. De leerkrachten van de stedelijke academie voor beeldende kunst tekenden een reuzegrote Egmont die de kinderen mogen vingerverven. (Groot)ouders en andere enthousiastelingen mogen uiteraard ook een vinger toesteken. Welke school wint de grote scholenwedstrijd? Elk kind dat meehelpt om het wereldrecord te verbreken, registreert zich voor zijn school. De school met de meeste deelnemers krijgt een waardebon van 250 euro om schoolmateriaal te kopen bij Dreamland Zottegem.

Het wordt nog kleurrijker wanneer de deelnemers van de Rainbow Run het centrum bereiken. “Zij starten hun tocht van 5 km om 13.30 uur op de festivalweide van de Bevegemse Vijvers en lopen via de spoorwegtunnel het centrum in. In het autovrije centrum maken ze een volledige lus met het Egmontpark als eindpunt. Onderweg krijgen de deelnemers op zes hotspots wolken kleurenpoeder over zich heen. Met dank aan de Zottegemse brandweer en de verschillende jeugdverenigingen die de hotspots bemannen", vult schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V) aan.

Om 13 uur start ‘Pimp je Parking’ in de Stationsstraat. Elk parkeervak heeft er iets bijzonders voor je in petto: poppen- en straattheater, muziek, grime. Bezoek zeker ook de Zavel. Naast een springkasteel vind je er een duurzame beurs van Fluvius met gameconsoles. De Funfare en de Suzukiklas van SAMWD Zottegem laten je er ook genieten van een streepje muziek. En wie het graag groots ziet, kan op de Markt mee dansen met een echte reus tijdens de bijzondere theatervoorstelling van Ultima Thule.

Zelf deelnemen aan de Rainbow Run? Koop je ticket via webshop.zottegem.be of schrijf je ter plaatse in vanaf 12.30 uur. Een ticket kost 5 euro. Je kunt ook vrijblijvend 2 euro doneren aan Think Pink om borstkankerpatiënten te steunen.