Kleinste rotonde van Zottegem wordt veiliger Frank Eeckhout

28 september 2019

15u40 0 Zottegem Het stadsbestuur gaat de kleinste rotonde van Zottegem veiliger maken. Al wordt dat wel een werk van langer adem. “De verkeersstroom in de Arthur Gevaertlaan wordt opgenomen in ons globaal mobiliteitsplan. Ondertussen kunnen we wel enkele snelheidsremmende maatregelen nemen in de aanloop naar de rotonde", zegt schepen van Mobiliteit Matthias Diependaele (N-VA).

Een speldenkop. Veel groter is de rotonde ter hoogte van het kruispunt met de Arthur Gevaertlaan, de Bijlokestraat en de Deinsbekestraat niet. Toch zijn dezelfde verkeersregels van toepassing als op elke andere rotonde. Wie op de rotonde is, heeft voorrang. Maar omdat de rotonde zo klein is, denken veel weggebruikers dat op het kruispunt voorrang van rechts geldt. Gevolg: met de regelmaat van de klok gebeurt er een ongeval met blikschade. Enkele weken geleden werd zelfs nog een fietser aangereden. Daarom agendeerde Heidi Schuddinck (Groen) de verkeerssituatie ter hoogte van de rotonde op de gemeenteraad. “Heel erg duidelijk is de situatie daar niet. Veel weggebruikers weten niet eens dat een rondpunt naderen. Misschien is het beter om op korte termijn de signalisatie aan te pakken", meent Schuddinck.

Schepen Matthias Diependaele laat weten dat er een plan van aanpak is om de verkeerssituatie aan de rotonde veiliger te maken. “Nu de werken aan de sociale woningen en het OCMW-gebouw afgerond zijn, kunnen wij werk maken van een veiligere doorstroming van het verkeer in de Arthur Gevaertlaan. Dat plan wordt opgenomen in een globaal mobiliteitsplan voor onze stad. Wat het rondpunt betreft, is niet de omvang van de rotonde het probleem maar de verkeersgeleiding naar het rondpunt toe. Daar moeten we de weg wat smaller maken. Dat kan door parkeervakken aan te brengen op de weg of bloembakken te plaatsen. Daardoor gaat het verkeer automatisch afremmen waardoor weggebruikers trager het rondpunt oprijden", zegt Diependaele.