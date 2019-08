Kleine som geld gestolen uit geparkeerde wagen Frank Eeckhout

14 augustus 2019

14u31 0 Zottegem In de Urnestraat in Velzeke hebben inbrekers een kleine som geld gestolen uit een geparkeerde wagen. Ook een tweede wagen werd doorzocht.

De dieven sloegen toe in de nacht van dinsdag op woensdag. In één van de wagens verschaften de inbrekers zich een toegang zonder schade toe te brengen aan het voertuig. Een tweede wagen werd wel beschadigd. Beide wagens werden doorzicht. een kleien som geld werd ontvreemd. Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem is een onderzoek gestart.