Klavertje 4 zet beste beentje voor tijdens spetterend schoolfeest Frank Eeckhout

14 juni 2019

15u44 2 Zottegem De kleuters van Klavertje 4 in Oombergen zorgen op zondag 16 juni voor een bruisend schoolfeest. Het schoolfeest kadert in het geheel van de 51ste OVO-Feesten van de Oudervereniging Oombergen, het enige dorpsfeest dat dit kleine dorp nog rijk is.

De kleuters en peuters van het gezellige buurtschooltje in Oombergen oefenen al enkele weken om hun beste muzikale en creatieve beentje te kunnen voorzetten. Dans, zang, sketches staan zondagnamiddag centraal op de Oombergse speelplaats. Oudervereniging Oombergen zorgt een heel weekend voor animatie. Op zaterdag 15 juni serveert OVO een feestmenu in het schoolrestaurant. De dag nadien kan je ‘s middags mee aanschuiven voor een barbecue. Voor alle info over het schoolfeest en Klavertje 4, alsook de OVO-feesten, kan je altijd terecht bij directeur Christ Meuleman op 09/360.44.06 of via info@basisschoolgrotenberge.be.