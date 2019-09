Klassiek concert ten voordele van sociale doelen Kiwanis Zottegem-Egmont Frank Eeckhout

19 september 2019

12u36 0 Zottegem Kiwanis Zottegem-Egmont organiseert op vrijdag 11 oktober haar dertigste klassiek concert. Met de integrale opbrengst steunt de serviceclub haar sociale doelen ter bevordering van het welzijn van kinderen.

Voor het concert wist Kiwanis Zottegem-Egmont immers twee pianovirtuozen te strikken. Liebrecht Vanbeckevoort was finalist van de Koningin Elisabethwedstrijd in 2007 en Severin von Eckardstein won diezelfde wedstrijd in 2003. “We zijn verheugd om beide heren, die wereldwijd concerteren met toonaangevende orkesten en dirigenten, in ons eigen Zottegem te kunnen ontvangen", zegt commissiedirecteur Klassiek Concert Frank Decock. . Op het programma staan Wolfgang Amadeus Mozart, met een sonate voor twee piano’s, Pjotr Iljitsj Tsjajkovski, met een selectie uit de Notenkrakerssuite, Camille Saint-Saens Danse macabre en Sergei Rachmaninov, suite nummer 2 voor twee piano’s.

Kaarten kosten 50 euro en zijn te verkrijgen bij de leden of via www.kiwanis-zottegem.be/betalen. Na het concert wordt aan alle aanwezigen een uitgebreide receptie aangeboden. Het concert vindt plaats in de decanale kerk van Zottegem en start om 20.30 uur.