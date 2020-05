Kinderen uit opvang verwelkomen leerlingen en leerkrachten met kunstwerkjes Frank Eeckhout

15 mei 2020

12u13 26

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Zottegem Met kunstwerkjes van de kinderen die de voorbij dagen in de opvang verbleven werden de leerlingen en leerkrachten van basisschool Koninklijk Atheneum Zottegem (BSKAZ) vrijdag ontvangen op school.

“Welkom terug.” Zo worden ouders en leerlingen aan de schoolpoort van BSKAZ door de directeur ontvangen. Om de ingang gescheiden te houden van de leerlingen uit het middelbaar, stappen de kinderen van de lagere school via de Wurmendries het schooldomein op.

“Wel eerst de handjes ontsmetten en dan bij het bordje van je klas gaan staan", geeft directeur Dirk Fostier aanwijzingen aan de kinderen. “We hebben een aparte ingang gemaakt voor de kinderen die in de opvang zitten. Op die manier is er geen contact met de leerlingen die les krijgen. Met de lagere school blijven we in de gebouwen onderaan de site terwijl de leerlingen uit het middelbaar aan de bovenkant zitten. Op die manier proberen we alles veilig te laten verlopen. Het was een hels karwei om alles klaar te krijgen maar samen met ons team zijn we daar mooi in geslaagd”, zegt directeur Fostier trots.