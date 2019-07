Kinderen nemen heel de vakantie vier Zottegemse speelstraten in Ronny De Coster

08 juli 2019

11u13 0 Zottegem De Iepenstraat, een deel van de Frans Van De Meulebrouckestraat, de Lentestraat, de Weidestraat en de Terrasstraat zijn tijdens deze vakantie een speelstraat, waar kinderen naar hartenlust op straat spelen, hinkelen, rolschaatsen, skaten...

“Van ’s morgens 10 uur tot ’s avonds 20 uur wordt de straat afgezet met hekken. In die periode is de straat helemaal van de kinderen. Enkel bewoners, prioritaire voertuigen en fietsers mogen de straat nog voorzichtig inrijden. Maar ook zij moeten op elk moment voorrang verlenen aan de spelende kinderen en extra waakzaam zijn. Ze mogen de hekken even verplaatsen om toegang te krijgen, maar moeten ze daarna onmiddellijk terugplaatsen”, legt schepen van Mobiliteit Matthias Diependaele (N-VA) uit.