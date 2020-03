Keukenteam EloJette post elke dag nieuw filmpje op Facebook Frank Eeckhout

20 maart 2020

15u48 12 Zottegem Xavier Wynendaele van Art Catering in Leeuwergem post elke dag een filmpje op Facebook van zijn keukenteam EloJette. “Door kookfilmpjes te maken probeer ik onze kinderen bezig te houden", zegt Xavier.

Wat begon als een tijdverdrijf voor zijn twee kinderen, groeide deze week uit tot een hype op Facebook. “Als traiteur kon ik ervoor kiezen om afhaalgerechten klaar te maken tijdens de coronacrisis. Maar dat ik deed ik bewust niet. Ik koos ervoor om de kinderen bezig te houden want ook voor hen is dat een heel vervelende periode. Daarom posten we elke dag één of twee filmpjes van traditionele gerechtjes die lekker, eenvoudig klaar ter maken en vers zijn. Op die manier hopen we mensen toch iets bij te brengen. We doen dat bovendien op een grappige manier", vertelt Xavier.

Keukenteam EloJette krijgt niets dan positieve reacties. “We krijgen foto’s van mensen die samen met hun kinderen een confituurtaart maken of in de rijstpap aan het roeren zijn. We kregen zelfs de vraag om rijstpap te maken voor het personeel van de corona-afdeling in het ziekenhuis in Zottegem. Wij hebben met plezier gratis 40 porties geleverd. Met de filmpjes blijven we verder doen zolang de mensen het leuk vinden. Dat ondervinden we snel door de likes op Facebook", besluit Xavier. Je kan de avonturen van EloJette volgen op de Facebookpagina Xavier Wynendaele.