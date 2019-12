Kerstman logeert opnieuw twee dagen in Zottegems stadhuis Frank Eeckhout

10 december 2019

15u34 0 Zottegem Je hoeft dit jaar niet naar Lapland te reizen om de Kerstman te ontmoeten in zijn huis, want op 14 en 21 december verblijft hij in het Zottegemse stadhuis.

Nu de Sint het land verlaten heeft, klopt zijn sympathieke collega de Kerstman aan de deur. Om zich helemaal te kunnen voorbereiden op zijn drukke periode in onze streek, mag hij op uitnodiging van het Feestcomité en de stad Zottegem al voor het derde jaar op rij zijn intrek nemen in het stadhuis op de Markt. “Naast de permanente, gezellige en overdekte kerstmarkt, wordt het Zottegemse stadhuis omgetoverd tot een echt Huis van de Kerstman. Wie dat wil, kan de Kerstman en zijn kerstelfjes een bezoekje brengen op zaterdag 14 en 21 december, telkens van 15 tot 17 uur. Kinderen kunnen op de foto met de Kerstman en zijn elfjes en krijgen een klein lekker kerstgeschenkje mee”, laat schepen van Feestelijkheden Evelien De Both (N-VA) weten.