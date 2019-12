Kerstevenement ten voordele van klaswerking in Vrije Basisschool Grotenberge is succes Frank Eeckhout

11u11 1 Zottegem Om de kerstvakantie goed in te zetten hebben de leerkrachten en de oudervereniging van de Vrije Basisschool Grotenberge een kerstevenement ten voordele van de klaswerking georganiseerd. En dat had succes.

Honderden ouders en sympathisanten kwamen afgezakt naar de school, waar de turnzaal was omgetoverd tot een kerstatelier met prachtige werkjes van de kinderen. Ook de vzw Lichtpunt had er een stand waar zij hun steunkaarsen aan de man brachten. Op de speelplaats konden de bezoekers genieten van een hapje en een drankje. Om 18 uur was er de kerstballenworp, met mooie prijzen voor de kinderen. Paradepaardje van het hele gebeuren was de verloting van een door de Rode Duivels gesigneerd voetbaltruitje. Veerle Defrancq is de winnares.