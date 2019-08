Kermisbarbecue in restaurant De Ké Frank Eeckhout

07 augustus 2019

15u54 5 Zottegem Restaurant De Ké, in de Hospitaalstraat, organiseert op dinsdag 20 augustus een kermisbarbecue.

Op het menu staan een aperitief met zuiders delicatessen, een gegrild kreeftje, barbecue met verschillende vleessoorten met salade, pasta en sausjes, een ijsje én een optreden van Be Naked. Voor dat alles betaal je 60 euro, een halve fles rosé wijn inbegrepen. Reserveren kan in het restaurant of op het nummer 0494/74.30.33.