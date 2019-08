Kermis met gospelviering en festijn van côte à l'os Frank Eeckhout

20 augustus 2019

14u37 0 Zottegem Met een gospelviering en een festijn van côte à l’os viert toneelkring ‘t Rad al voor de negende keer kermis in Elene.

De kermis start op zondag 8 september met een misviering. Het nog jonge Elense Gospelkoor Gospalina luistert de viering op. 40 gospelsingers brengen eens te meer een zeer gevarieerd en sfeervol programma. Vanaf 11.30 uur kunnen de kermisgangers in het Ontmoetingscentrum aanschuiven voor een aperitief en een festijn van côte à l’os met uitgebreid saladebuffet en sauzen. Vooraf inschrijven kan via chris.desaveur@telenet.be, op het nummer 09/360.24.18 of bij de leden van ‘t Rad. Kaarten kosten 18 euro voor volwassenen en 12 euro kinderen jonger dan 12 jaar.