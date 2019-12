Kerkganger wordt onwel tijdens Zottegemse misviering die op televisie wordt uitgezonden Lieke D'hondt

22 december 2019

16u29 0 Zottegem Een man is zondagvoormiddag onwel geworden in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Zottegem. De eucharistieviering kwam op dat moment in beeld op één.

De misviering was zo’n twintig minuten ver toen een man die vooraan in de kerk zat onwel werd. “Normaal gezien zou ik de viering onderbreken als zoiets gebeurt, maar dat ging niet omdat de mis op televisie kwam. Ik ben wel blij dat er accuraat is opgetreden. Na acht of negen minuten waren de hulpdiensten al ter plaatse. Het zou om een epilepsieaanval of hartaanval gaan, maar ik weet zelf niet hoe het nu met de man is. Ik ken hem niet, maar ik zou graag weten het nu met hem gaat”, vertelt deken Hans Vandenholen.