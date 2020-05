KAZ start nieuwe richting Bijzondere wetenschappelijke vorming Frank Eeckhout

03 mei 2020

08u14 0 Zottegem In het Koninklijk Atheneum Zottegem (KAZ) kunnen leerlingen vanaf volgend schooljaar een zevende jaar aso Bijzondere wetenschappelijke vorming volgen. “We starten ook met een richting Grieks-Latijn in het derde jaar", kondigt directeur Barbara Fernandez aan.

Het Zottegemse atheneum kent een lange traditie van kwalitatief hoogstaand wetenschapsonderwijs. Wetenschap blijft ook in de toekomst een sterke pijler van het KAZ. Vanuit die optiek biedt de school volgend schooljaar de opleiding Bijzondere wetenschappelijke vorming aan. “Met dit zevende jaar willen we leerlingen die uit richtingen komen met minder wiskunde en wetenschappen voorbereiden op verdere studies in een wiskundig-wetenschappelijke richting. Leerlingen die een richting uit willen waar ingangsexamens afgenomen worden willen we tijdens de uren monitoraat (individuele begeleiding van de leerlingen nvdr) bijstaan om deze examens voor te bereiden”, vertelt directeur Barbara Fernandez.

De school zet in op een aanpak van blended learning. “Dat is een mix van contacturen op het atheneum, leerpaden voor begeleid zelfstandig werk thuis en monitoraat. Op die manier wil het KAZ de leerlingen laten kennismaken met de manier van werken en studeren in het hoger onderwijs. Bovendien stelt de school verschillende gedoctoreerde onderzoekers aan en mensen met leservaring in het hoger onderwijs. Zij kunnen vanuit hun ervaring de leerlingen zeer gericht de nodige wetenschappelijke vaardigheden en een goede studiemethode bijbrengen, waardoor zij met voorsprong hun hogere studies kunnen aanvatten", besluit Fernandez.

Als tweede primeur gaf de directeur ook nog de opstart van de richting Grieks-Latijn mee. Het KAZ start ook deze richting volgend schooljaar op in het derde jaar. Voor meer info kan je terecht op de schoolsite kaz.be.