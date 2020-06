Julius Caesar en Heilige Antonius vallen ten prooi aan vandalen Frank Eeckhout

14 juni 2020

13u40 4 Zottegem Het standbeeld van Julius Caesar op het Romeins Plein en de beelden van de Heilige Antonius in De Kluize in Knutsegem in Velzeke zijn ten prooi gevallen van vandalen. Alles wijst op dezelfde daders. “Een schande", reageert burgemeester Jenne De Potter (CD&V) verontwaardigt. “De politie is een buurtonderzoek gestart in de hoop de daders te vinden.”

Heeft de beweging Black Lives Matter ook in Zottegem toegeslagen of gaat het om puur vandalisme. Onderzoek van de politie moet hierover uitsluitsel geven. Feit is dat twee historische figuren ten prooi gevallen zijn aan vandalen: de Romeinse keizer Julius Caesar en de Heilige Antonius van Padua. Hun naam op de sokkel werd met graffiti overspoten en vervangen door ‘krapuul’. Bij Caesar werd ook de staf afgerukt waardoor enkele vingers sneuvelden. En in de beeldentuin achter de kapel van de Heilige Antonius werden alle beelden onthoofd.

Later meer.