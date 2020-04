Jubileumeditie Dance D-Vision geannuleerd Frank Eeckhout

16 april 2020

09u40 0 Zottegem Geen tiende editie van Dance D-Vision deze zomer op de festivalweide aan de Bevegemse Vijvers in Zottegem. Door het verbod op massa evenementen moet ook het populaire muziekfestival eraan geloven.

De organisatoren van Dance D-Vision maakten de annulatie van hun festival bekend via hun Facebookpagina. “Vanaf 13 maart zijn er strenge maatregelen van kracht gegaan, nadat het coronavirus ook in België zijn intrede maakte. Velen van jullie, maar ook wij, zaten sindsdien met vragen over wat dit zou betekenen voor ons prachtig festival. De gezondheid en veiligheid van jou, je familie, onze crew, vrijwilligers en artiesten heeft altijd onze hoogste prioriteit. Zeker omdat dit ons 10 jarig jubileum zou geweest zijn, valt deze situatie ons bijzonder zwaar. We vragen begrip voor de situatie én willen je nogmaals op het hart drukken om het advies van de Nationale Veiligheidsraad op te volgen. Ondertussen zijn we achter de schermen druk bezig om alle opties wat betreft de reeds aangeschafte tickets voor 2020 uit te werken en op te starten. Maar in 2021 komen we terug samen. Begin mei ontvang je hierover een persoonlijke e-mail met meer details rond de aanpassing van 10 Year Dance D-Vision. Laten we volgend jaar met zijn allen de meest magische Dance D-Vision editie ooit neerzetten. Markeer 30 en 31 juli en 1 augustus 2021 alvast in je agenda. Aan alle getroffenen, mensen in de zorg, leveranciers, onze collega festival- en evenementenorganisaties: wij denken aan jullie in deze tijd én wensen jullie veel sterkte en wijsheid", luidt de mededeling.