Jonge vandalen stampen voordeur in Frank Eeckhout

14 juni 2020

15u22 3 Zottegem In de Molenkouter in Strijpen hebben jonge vandalen vrijdagnacht de voordeur van een woning ingestampt.

De bewoners lagen te slapen toen ze plots harde kloppen hoorden gevolgd door brekend glas. Beneden zagen ze nog drie jongelingen weglopen. De bewoners dienden klacht in bij de politie. Die zijn een onderzoek gestart. Of het vandalisme gelinkt kan worden aan het besmeuren en afbreken van standbeelden een dag later in Velzeke is niet meteen duidelijk.

Zaterdagnamiddag werd de politie ook opgeroepen voor een bizar voorval op de Heldenlaan in het centrum van Zottegem. Daar sloegen de stoppen door bij een alleenstaande man waarna hij een televisietoestel door het raam van zijn appartement keilde. Als bij wonder raakte niemand gewond.