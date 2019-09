Jonge bestuurder mist bocht en knalt op verlichtingspaal Frank Eeckhout

07 september 2019

07u26 0 Zottegem In Smissenhoek in Erwetegem miste een jonge automobilist vrijdagavond omstreeks 20.30 uur een bocht waarna hij op een elektriciteitspaal knalde.

De man reed met zijn BMW richting Zottegem. Ter hoogte van Ad Fundum verloor de bestuurder de controle over zijn wagen, ramde een verkeersbord om even verderop tegen een verlichtingspaal te knallen. Door de klap, knakte de elektriciteitspaal middendoor. Brandweerpost Zottegem kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. De bestuurder werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Zottegem.