Jonge bestuurder betrapt onder invloed van amfetamines LDO

28 februari 2020

14u31 3 Zottegem Een 24-jarige man uit Bonheiden heeft aan de politierechter in Oudenaarde moeten uitleggen waarom hij met zijn wagen heeft rondgereden onder invloed van amfetamines. De man werd betrapt toen hij in Zottegem een vriendin wilde ophalen.

De jongeman was eigenlijk afgekickt van drugs, maar liet zich door zijn vrienden toch overhalen om opnieuw te gebruiken. Toen hij die avond ook een meisje waar hij een oogje op had wilde oppikken in Zottegem liep het mis. Hij kwam de politie tegen en zij ontdekte het druggebruik. De politierechter legt de jongeman een boete van 800 euro en een extra rijverbod van 15 dagen op. Omdat hij op het moment van de feiten nog een jonge bestuurder was, moet hij ook zijn praktisch rijexamen opnieuw afleggen.