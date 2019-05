Jong en oud ontdekken speelbos Droombergen Frank Eeckhout

27 mei 2019

18u26 0 Zottegem Zo’n 1.000 jonge en minder jonge bezoekers hebben zondagnamiddag speelbos Droombergen in Oombergen ontdekt.

Speelbos Droombergen is een project waar de buurt samen met enkele partners twee jaar aan gewerkt heeft. “Het speelbos is een nieuwe ontmoetingsplaats in het hart van Oombergen. Een plaats voor jong en oud. Een rustplekje na het werk en een plaatsje om te ravotten na school. Kortom, een plaatsje voor ons allemaal”, zegt Peter Vral, voorzitter van de Kerkfabriek in Oombergen.

De opbrengst van de opening gaat integraal naar de verdere ontwikkeling van het speelbos. “We willen graag een grote picknicktafel waar buren gezellig in de namiddagzon kunnen zitten en waar de kleuters van de naastgelegen school ‘Klavertje Vier‘ buiten les kunnen krijgen”, geeft initiatiefnemer Thijs Haustraete nog mee.

Meer over Oombergen

human interest