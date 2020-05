JONG CD&V zet de bloemetjes buiten tijdens Week van de Bij Frank Eeckhout

29 mei 2020

10u35 0 Zottegem JONG CD&V gaat tijdens de Week van de Bij de bloemetjes buiten zetten in Zottegem. En dat mag je gerust letterlijk nemen. “We gaan bloembollen kopen en rond de verschillende bijenhotels in onze stad planten", zegt voorzitter Robin De Cubber.

Van 31 mei tot 7 juni is het de Week van de Bij. Die week zet het dier in de kijker, met als bedoeling burgers, bedrijven en overheden aan te zetten tot positieve acties ten voordele van bijen. “Bijen vervullen een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten. Ondanks hun belang voor de natuur, hebben bijen het steeds moeilijker om te overleven. We roepen daarom iedereen op om deze week extra aandacht te schenken aan het dier. Dit kan bijvoorbeeld door eens een maaibeurt over te slaan of door bijenvriendelijke bloemen en planten in de tuin te zetten. Lavendel, bieslook, rozemarijn en tijm zijn niet alleen zeer lekkere kruiden, ze zijn als het ware een ‘takeaway’ voor de bijenpopulatie", zegt Robin De Cubber.

De jongeren van CD&V gaan zelf ook de handen uit de mouwen steken. “Het voorbije jaar is in elke deelgemeente een bijenhotel geplaatst. In overleg met de milieudienst gaan we zelf bloembollen aankopen om rond de verschillende bijenhotels te planten. Daarmee helpen we niet alleen de bijenpopulatie maar zorgen we ook voor kleur aan de bijenhotels", vult Valentine De Keukelaere aan.