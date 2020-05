JONG CD&V vraagt extra inspanningen om stap naar psychologische hulpverlening voor jongeren te verlagen Frank Eeckhout

08 mei 2020

08u33 0 Zottegem Het aantal jongeren tussen 16 en 24 jaar met depressieve gevoelens, is verdrievoudigd bij vrouwen en verviervoudigd bij mannen tijdens de coronacrisis. JONG CD&V Zottegem wil deze problematiek lokaal aankaarten.

Het is duidelijk dat er nog een taboe heerst als het aankomt op mentaal welzijn. Niet iedereen kan er makkelijk over praten met zijn omgeving of durft de stap naar professionele hulpverlening te zetten. Daarom vindt JONG CD&V Zottegem het enorm belangrijk dat drempel naar hulp eerstelijnshulp verlaagt wordt. “Vandaag is er op de officiële website van de stad heel wat info te vinden over Covid-19", stelt jongerenvoorzitter Robin De Cubber vast. Inwoners van Zottegem kregen al een Corona-infoflits in de brievenbus en kunnen zich inschrijven in de nieuwsbrief. Naast heel wat praktische info, zijn er een aantal tips over hoe we allen psychisch gezond kunnen blijven tijdens deze periode. Voor jongeren ligt dat echter heel gevoelig. Vaak durven zij de stap naar hulpverlening niet te zetten. Het stadsbestuur kan hier meehelpen om deze drempel te verlagen door de concrete hulplijnen, zoals die voor mentaal welzijn voor jongeren, mee te geven. Op die manier draagt Zottegem bij aan het mentaal welzijn van de jeugd", zegt De Cubber.

JONG CD&V legde het idee voor aan schepen van Jeugd Lieselotte De Roover (CD&V) en schepen van Communicatie Brecht Cassiman (N-VA) en zij reageerden positief op ons voorstel.