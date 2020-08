JONG CD&V verrast speelstraten met buitenspeelboxen Frank Eeckhout

17 augustus 2020

14u19 1 Zottegem De jongeren van CD&V in Zottegem hebben de organisatoren van speelstraten verrast met een zelfgemaakte buitenspeelbox. “Deze box bevat heel wat buitenspeelplezier en waterpret, wat tijdens deze warme zomerdagen een welkome verfrissing is", zegt Roel De Turck.

Ook deze zomer bood het stadsbestuur van Zottegem de mogelijkheid om van je straat een speelstraat te maken. Een aantal Zottegemnaren namen het initiatief om dit voor hun straat aan te vragen. JONG CD&V ziet dit graag gebeuren en moedigt dit aan. Ze willen de initiatiefnemers hiervoor dan ook graag op gepaste wijze bedanken. “Een speelstraat kan worden aangevraagd wanneer de straat een overheersend woonkarakter heeft en 80% van de bewoners hiermee akkoord gaat. Dan wordt de straat tijdens bepaalde uren van de dag afgesloten voor het verkeer. Op die manier kunnen kinderen in alle veiligheid in het midden van de straat spelen. In deze bizarre zomer is het noodzakelijk dat kinderen voldoende buiten kunnen spelen omdat activiteiten of andere uitstappen geschrapt werden", zegt jongerenvoorzitter Robin De Cubber.

Bedankje

De mensen die dit jaar het initiatief namen om van hun straat een speelstraat te maken, worden nu door de jongeren van CD&V bedankt. “We hebben enkele buitenspeelboxen gemaakt en overhandigd aan de initiatiefnemers. We moedigen hiermee graag hun inzet aan om kinderen tijdens deze zomer een extra en vooral veilige speelruimte in de buurt te geven. Deze box bevat heel wat buitenspeelplezier en waterpret, wat tijdens deze warme zomerdagen een welkome verfrissing is. Door hulde te brengen aan de speelstraten, hopen we volgend jaar een heleboel nieuwe speelstraten te kunnen verwelkomen", vult Roel De Turck aan.