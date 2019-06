Jeugdraad roept op tot actie voor nieuw skatepark: “Kom massaal naar het station” Frank Eeckhout

05 juni 2019

19u54 2 Zottegem De jeugdraad roept op om massaal naar het station te komen om de eis voor een nieuwe skatepark kracht bij te zetten. Jeugdschepen schepen Lieselotte De Roover (CD&V) voelt zich te kijk gezet. “Ik ben verbouwereerd. Er is afgesproken dat ik de vraag ging meenemen naar de bespreking van de meerjarenbegroting", reageert ze.

De Zottegemse jongeren vragen al langer om een nieuw permanent skatepark. Al in 2011 riepen zij toenmalig schepen van Jeugd Joost Franceus (sp.a) op om werk te maken van de aanleg van een skatepark. Vorige legislatuur bleef het stil rond de komst van een skatepark en werden ook nooit centen voorzien voor de aanleg ervan. De oproep die nu komt, is des te opmerkelijker omdat die komt van de jeugdraad, een officieel adviesorgaan van de stad. De jeugdraad maakte ook al een raming. Het gewenste skatepark zou zo’n 150.000 euro kosten.

Verouderd

“Al sinds 2011 komen er uit verschillende hoeken signalen van jongeren dat zij betere skatemogelijkheden willen. Ook uit een bevraging uit 2016 kwam dit naar voor. Aan de Bevegemse Vijvers staan wel een aantal skate-elementen, maar die zijn zwaar verouderd, staan op een onveilige en slechte locatie midden op de parking en het is er verre van gezellig. Jongeren die willen skaten gaan daardoor op zoek naar elementen in de stad die daar niet meteen voor bedoeld zijn, zoals op het Heilig Hart Plein in Bevegem", zegt voorzitter van de jeugdraad Elke Van Waeyenberge.

Nu al zeggen dat we akkoord gaan met de komst van een nieuw skatepark is als het tekenen van een blanco cheque. Dat doen we niet Lieselotte De Roover (CD&V)

Nieuwe ontmoetingsplaats

Een kwalitatief skatepark brengt volgens de jeugdraad heel wat voordelen met zich mee. “We maken de site aan de Bevegemse Vijvers een stuk attractiever, er zijn er meer mogelijkheden voor nieuwe sportevenementen en we krijgen er een nieuwe ontmoetingsplaats bij. In de vorige legislatuur gaf het toenmalige schepencollege al informeel zijn goedkeuring. Het huidige college heeft een andere mening en daarom leek het ons belangrijk hen te herinneren aan de noodzaak om te investeren in ons jeugdbeleid met een mooi uitgerust skatepark. Om onze boodschap nog wat kracht bij te zetten nodigen we op 22 juni tijdens de braderie alle Zottegemse skaters, steppers, bmx’ers en andere geïnteresseerden om 15 uur uit aan het stationsplein om nog eens heel duidelijk te maken dat de Zottegemse jeugd wel vragende partij is. We hopen dat het schepencollege de bouw hiervan meeneemt in zijn meerjarenplan en onze skaters geeft waar ze al jaren naar vragen”, besluit Van Waeyenberge.

Meerjarenbegroting

Zowel schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA) als schepen van Jeugd Lieselotte De Roover betreuren de démarche van de jeugdraad. “Ik heb op de vergadering gezegd dat ik het voorstel ging meenemen naar de opmaak van de meerjarenbegroting. Het gaat hier immers om een groot bedrag. Daar wordt dan bekeken wat mogelijk is, gezien de financiële toestand van de stad. Nu al zeggen dat we akkoord gaan, staat gelijk met het tekenen van een blanco cheque. En dat doen we niet. Het is trouwens vreemd dat de jeugdraad het stadsbestuur voorbijloopt om hierover te communiceren. Men bereikt meer door met elkaar te praten. En wat die informele goedkeuring in de vorige legislatuur betreft: ik zat toen ook in het schepencollege, maar de toenmalige schepen van Jeugd heeft dat nooit opgenomen in de begroting”, reageert De Roover.