Jenne De Potter: “Vivaldi? Niet de regering waarvoor ik sta te springen” Frank Eeckhout

31 augustus 2020

16u21 2 Zottegem “Geen regering zonder N-VA”, klonk het eind januari bijna unisono bij de CD&V-burgemeesters. De christendemocraten verbonden hun lot toen aan N-VA. Nu een Vivaldi-coalitie met liberalen, socialisten, groenen en christen-democraten in de stijgers lijkt te staan, polsten we opnieuw naar de mening van enkele CD&V-burgemeesters.

Mag CD&V in een Vivaldi-regering stappen? Die vraag schotelden we enkele burgemeester van CD&V signatuur voor. Eind januari deden we deze rondvraag ook al eens. Toen wilden we weten of CD&V in een regering mocht stappen zonder N-VA, wat eigenlijk po hetzelfde neerkomt. Uiteindelijk wilden 106 van hen hun mening kwijt over dat hete hangijzer. Het resultaat? Een overgrote meerderheid – 75 van de 106 – wil een regering mét N-VA. Ook voor Jenne De Potter was het duidelijk. En dat is het nog steeds. “De tijd van rondjes draaien is al lang voorbij. Maar Vivaldi is niet het scenario waarvoor ik sta te springen. Vivaldi is ook niet het signaal dat de kiezer gegeven heeft. We moeten gaan voor een werkbare en slagkrachtige regering en met Vivaldi zie ik dat niet lukken”, is De Potter duidelijk.