Jazzcafés moeten donkere wintermaanden kleur geven Frank Eeckhout

04 september 2019

17u28 0 Zottegem Jazzcafés moeten de donkere wintermaanden wat kleur geven in Zottegem. " Jazz is verbonden met onze stad. Eén weekend houdt deze traditie niet levendig. Vandaar ons initiatief om Jazzcafés te organiseren”, zeggen de initiatiefnemers.

Het initiatief is vorig jaar gegroeid uit de Egmonttasting in Zottegem. Daar groeide het idee bij de zaakvoerders van Eat@Meileken, Restaurant De Ké en In Den Groenen Hond om iets te doen rond jazz. Dit jaar sluiten CoCoon, ‘t Oud Kelderken en Restaurant Werner aan bij het initiatief. “De Jazzcafé’s waren best wel een succes vorig jaar. Daarom ook hebben we besloten om verder te gaan op ons elan. Met onze jazzcafés leggen we de klemtoon op café”, zegt Jurgen Claeys van De Ké. “Mensen die naar de muziek komen luisteren moeten zich niet verplicht voelen om iets te eten. Dat is ook niet de bedoeling. Tijdens de zes Jazzcafés staat de muziek centraal.”

Cocoon

Het eerste jazzcafé vindt plaats op donderdag 12 september in Cocoon. Todd Clouser en John Snauwaert Trio mogen de spits afbijten. De andere jazzcafé’s vinden plaats op donderdag 10 oktober in ‘t Oud Kelderken, donderdag 14 november in Restaurant Werner, donderdag 12 december in In De Groenen Hond en op donderdag 13 februari in De Ké. Eat@Meileken sluit op donderdag 13 maart de reeks af met een optreden van Crazy Town Academie jazz students - NEEMA.

Elk jazzcafé gaat gepaard met een tombola. Daarbij is één bluetooth radio te winnen. Een deel van de opbrengst gaat naar leefboerderij Suskewiet in Rozebeke.