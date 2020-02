Jazz Zottegem last jaar pauze in: “Werken aan spetterende editie in 2021" Frank Eeckhout

14 februari 2020

15u43 0 Zottegem Het gezellige familie- en muziekfestival Jazz Zottegem zal dit voorjaar het Egmontpark niet kleuren. De organisatie, een samenwerking tussen bib Zottegem, CC Zoetegem, Vlaanderen en vzw Jazz on Sunday laat weten een jaartje over te slaan en te werken aan een volgende editie in 2021.

Een samenloop van omstandigheden ligt aan de basis van dit besluit. “Het event groeide op enkele jaren tijd uit van één enkel concert tot een volledig weekendprogramma met muziek, literatuur, animatie en duizenden bezoekers. Jammer genoeg stegen ook de eisen en kosten van artiesten, veiligheid, medewerkers en zoveel meer. Geen sinecure om dit als organisatie bij te houden. Vorig jaar konden we ook rekenen op een mooie Vlaamse subsidie en werd door de samenwerking met Morre Blues de inspanningen en kosten gedeeld. Beiden vallen dit jaar weg: Morre Blues verhuist van locatie en Jazz Zottegem grijpt dit jaar naast Vlaamse subsidies. In 2020 nog hetzelfde realiseren als vorig jaar werd daarom moeilijk. Daarenboven zou Jazz Zottegem midden in de EK-voetbalgekte gevallen zijn, een publiekstrekker waar we liever niet tegen opboksen", zegt één van de organisatoren Koen De Keukeleire.

Voor een volgende editie in juni 2021 wordt een nieuw dossier ingediend bij Vlaanderen. De organisatie gaat het komende jaar ook op zoek naar partners die de tent kunnen gebruiken en sponsors die hun naam aan het event willen verbinden. “Jazz at the bib is en blijft een paradepaardje van Zottegem”, gaat cultuurschepen Lieselotte De Roover (CD&V) verder. “Het groeide uit tot een bijzonder gezellig familie- en muziekfestival met uitstraling in de ruime regio. Het initiatief en de steun van stad Zottegem hebben we nooit in vraag gesteld. Ook van besparingen op dit gebied is nooit sprake geweest bij het huidige bestuur, wat sommigen ook mogen beweren. We doen er alles aan om samen met de bib, CC Zoetegem en Jazz on Sunday het voortbestaan van het festival veilig te stellen. We zijn er van overtuigd dat we in 2021 opnieuw met een mooie affiche mogen uitpakken", besluit De Roover.