Jaarlijks eetfestijn vzw De Bron ter ondersteuning van de seniorenwerking Frank Eeckhout

27 februari 2020

09u41 0 Zottegem Vzw De Bron organiseert op zaterdag 21 en zondag 2 maart zijn jaarlijks eetfestijn in het auditorium van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem. De opbrengst hiervan gaat integraal naar het aanbieden van extra verwennerijen aan de senioren.

Er kan à volonté geproefd worden van balletjes in tomatensaus, rundstong in madeirasaus, stoofvlees of zalm, telkens met groenten en kroketten. De tafels staan op zaterdag gedekt van 17.30 tot 20 uur en op zondag van 11.30 tot 14 uur. Kaarten kosten 17 euro voor volwassenen. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 9 euro. Bestellen kan tot 7 maart bij de medewerkers van het Dagverzorgingscentrum in de Godveerdegemstraat 57, via mail naar admin.debron@sezz.be of op het 09/364.88.30.