Inwoners van Gavere en Zottegem verdienen het meest, die van Ronse het minst Frank Eeckhout

24 oktober 2019

15u12 5 Zottegem Het gemiddelde netto belastbaar inkomen van de Belg bedroeg in 2017 18.331 euro per jaar. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Een jaar eerder ging het nog om 17.824 euro. Toch verschillen de cijfers sterk van gemeente tot gemeente. Zo moeten inwoners uit Ronse het met heel wat minder doen dan inwoners uit Gavere.

Met een bedrag van 19.636 euro ligt het gemiddelde inkomen van de Vlaming 7 procent boven het nationale gemiddelde. Het netto belastbaar inkomen is je brutoloon zonder socialezekerheidsbijdragen en aftrekbare kosten. Op provinciaal vlak blijft Vlaams-Brabant de koploper (21.462 euro). Ook in Waals-Brabant ligt het gemiddeld inkomen per inwoner met 21.035 euro boven de kaap van 21.000 euro. Oost-Vlaanderen vervolledigt de top drie (19.927 euro). Maar hoe liggen de cijfers nu in de Vlaamse Ardennen?

Hoe dichter je bij Gent woont, hoe hoger je gemiddeld netto belastbaar inkomen is. Met een bedrag van 22.086 euro zijn de inwoners van Gavere de grootverdieners uit onze regio. Zij krijgen gemiddeld ruim 2.000 euro per jaar meer op hun rekening gestort dan de gemiddelde Oost-Vlaming. De tweede plaats in onze regio wordt bekleed door Zottegem met 21.624 euro. Met 21.547 euro prijkt Zwalm op plaats drie. Nog in de top vijf: Wortegem-Petegem (21.4216) en Maarkedal (21.114).

Brakel en Ronse onder Oost-Vlaams gemiddelde

Woon je in Ronse, dan heb je pech. Met een gemiddeld netto belastbaar inkomen van 15.450 euro bengelt de stad immers helemaal achteraan. Op Vlaams niveau scoort enkel de West-Vlaamse faciliteitengemeente Mesen (13.719) nog slechter.

De rest van de cijfers voor de Vlaamse Ardennen zijn: Horebeke (21.080), Kruisem (21.011), Lierde (20.447), Oudenaarde (20.438), Kluisbergen (19.975) en Brakel (19.877). Alleen in Brakel en Ronse liggen de netto belastbare inkomens dus onder het Oost-Vlaams gemiddelde.

De cijfers zijn berekend op basis van de aangiftes van de personenbelasting van vorig jaar, dus voor de inkomsten van 2017 en geven de belastbare inkomsten uit beroep, vervangingsinkomens, pensioenen, dividenden, het kadastraal inkomen en onderhoudsuitkeringen weer. Niet-belaste inkomsten zoals kindergeld en het leefloon maken geen deel uit van de fiscale inkomens.