Inwoners die voortuin, gevel of balkon opfleurden in de bloemetjes gezet Frank Eeckhout

20 december 2019

15u58 1 Zottegem Al voor de 29ste keer op rij zet het stadsbestuur inwoners in de bloemetjes die het afgelopen jaar hun voortuin, gevel of balkon opfleurden.

Sinds de stad Zottegem in samenwerking met de middenstandsraad in 1991 het initiatief nam een bebloemingsactie te starten onder het motto ‘Zottegem Bloemenstad’ is deze actie nog altijd heel succesvol. “Dit jaar waren er 76 inschrijvingen voor deze wedstrijd die in feite geen echte wedstrijd is: het is meer een appreciatie ten aanzien van alle deelnemers die de afgelopen maanden hun beste beentje hebben voorgezet om van Zottegem een echte bloemenstad te maken. Ik wil alle deelnemers dan ook van harte bedanken voor hun inzet", zegt schepen van Middenstand Evelien De Both (N-VA).

Een driekoppige deskundige jury beoordeelde de bebloeming van particuliere voortuinen en van gevels van handels-, appartements- en openbare gebouwen. Uiteindelijk werden drie laureaten gekozen. Jan en Lutgart De Paepe-Deschaumes uit Grotenberge werden de toplaureaat van deze bebloemingsactie, Ivan Moreels uit Bevegem werd laureaat voor de meest bijenvriendelijke tuin en de familie Schamp – Balcaen uit Leeuwergem werd laureaat voor perkplanten en gevels. Zij ontvingen net als de 73 andere genomineerden een waardebon om in te ruilen bij een Zottegemse florist.