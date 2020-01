Inwoners broeden op nieuwe ontmoetingsplek omgeven door groen Frank Eeckhout

25 januari 2020

12u49 0 Zottegem Enkele inwoners van de Zottegemse deelgemeente Elene broeden op een plan om een nieuwe ontmoetingsplek te maken in de groene omgeving van de Molenbeek. “Het terrein is nu nog omgeven door bramen en netels maar daarachter ligt wel een idyllische plek met prachtig zicht op de kerk", zegt initiatiefnemers Bert Boone en Gertjan De Vuyst.

Oombergen heeft al een groene ontmoetingsplaats in het dorpscentrum en nu hebben ook enkele inwoners van Elene plannen om zo’n ontmoetingsplaats te maken in het hart van hun dorp. “Ons oog viel op een verwaarloosd en ontoegankelijk terrein van de stad gelegen achter Restaurant In de Groenen Hond. Als je door de bramen en de netels heen kijkt, ontdek je een idyllische groene plek bij de Molenbeek met een fantastisch zicht op de kerk. Het kan de ideale plek worden om samen te genieten van de natuur, kinderen te laten ravotten of als vertrekpunt bij een wandeling. We willen er een groene ontmoetingsplaats langs het water van maken, waar jong en oud, mobiel en minder mobiel elkaar ontmoeten”, doen Bert Boone en Gertjan De Vuyst hun plannen uit de doeken.

Een kerngroep van een tiental enthousiastelingen kon de voorbije maanden het stadsbestuur overtuigen en via verschillende subsidies een deel van de middelen bij elkaar te krijgen. “De realisatie van het parkje is voorzien tegen midden 2021. Vanaf nu worden alle geïnteresseerde buurtbewoners, verenigingen en lokale ondernemers betrokken bij de uitwerking en realisatie. Op zondag 22 maart nodigen we de Elenaars uit om mee rond de tekentafel te zitten. Via de projectoproep “Trek het Landschap je Dorp in” van de provincie Oost-Vlaanderen krijgen we hulp van het ervaren ontwerpbureau “Fris in Het Landschap”. Verzamelen doen we om 9.30 uur ter hoogte van In de Groenen Hond. We starten om 10 uur met een korte wandeling in het projectgebied", geven Bert en Gertjan nog mee.

Meer info over het project is te vinden op de Facebookpagina Ontmoetingsplek Elene.